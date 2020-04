Außenministerin diskutiert mit Botschaftern in Afrika über Schutz von Südkoreanern

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-hwa hat am Mittwoch mit den Chefs diplomatischer Vertretungen in Afrika über Maßnahmen zum Schutz der Landsleute inmitten der Corona-Pandemie diskutiert.Laut dem Außenministerium berichteten die Botschafter in einer Videokonferenz über den Stand der Ausbreitung von Covid-19 in den Ländern, für die sie zuständig sind, und dortige Maßnahmen wie Ein- und Ausreisebeschränkungen und Absperrungen.Sie hätten intensiv über die Schwierigkeiten bei Aktivitäten für den Schutz der Landsleute und die Unterstützung deren Rückkehr sowie künftige Maßnahmen diskutiert, hieß es.An der Videokonferenz nahmen die Botschafter in Südafrika, Marokko, Senegal, Kenia und der Elfenbeinküste sowie zuständige Beamte teil.