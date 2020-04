Innerkoreanisches Südkorea will dieses Jahr 5,7 Millionen Dollar für Nordkorea-Hilfe spenden

Südkorea will dieses Jahr rund 5,73 Millionen Dollar für die Nordkorea-Hilfe spenden.



Das teilte das Vereinigungsministerium am Donnerstag mit.



Die Regierung beschloss im vergangenen Dezember, für ein Projekt der Weltgesundheitsorganisation für die Gesundheit von Müttern und Kindern in Nordkorea fünf Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen. Ende letzten Jahres überwies sie eine Million Dollar, dieses Jahr werden die restlichen vier Millionen Dollar gezahlt.



Die Regierung versprach zudem, für drei Projekte des nordkoreanischen Rotkreuz-Verbandes für den Wiederaufbau nach einem Taifun 1,73 Millionen Dollar über dessen südkoreanisches Pendant zur Verfügung zu stellen.



Auch nach Angaben im Internetauftritt des UN-Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) am Mittwoch beträgt Südkoreas Spende für Nordkorea in diesem Jahr knapp 5,73 Millionen Dollar, kein anderes Land spendet so viel für Nordkorea. Das entspricht 60 Prozent der dieses Jahr geplanten Nordkorea-Hilfe der internationalen Gemeinschaft von 9,43 Millionen Dollar.



Die Schweiz sagte Hilfe im Wert von 2,13 Millionen Dollar zu, Deutschland von 670.000 Dollar.