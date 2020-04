Südkoreaner werden per Sonderflug aus Russland zurückgeholt

Photo : YONHAP News

Südkoreaner in Russland werden per Sonderflug zurückgebracht.Die Südkoreaner waren in Russland gestrandet, nachdem dort am Montag ein Flug in die Heimat überraschend abgesagt worden war.Die Botschaft in Moskau teilte am Donnerstag mit, dass mit der russischen Luftfahrtbehörde und Behörden des Landes gesprochen worden sei, um einen Sonderflug organisieren zu können.Flug KE924 von Korean Air soll am Dienstag um 18.55 Uhr am internationalen Flughafen Sheremetyevo starten und am Mittwoch um 9.40 Uhr am internationalen Flughafen Incheon landen.270 Landsleute wollten das Flugzeug nehmen, darunter Studenten und Geschäftsleute. Nach der Ankunft in Incheon müssen sie Fieberkontrollen durchlaufen und sich anschließend in eine 14-tägige Selbstquarantäne begeben.Russland hatte letzte Woche den zivilen Flugverkehr eingestellt, nachdem auch dort ein Anstieg der Corona-Infektionen registriert worden war.