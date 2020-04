Tägliche Fallzahl von Covid-19 in Südkorea fällt unter 50

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die neu bestätigte Fallzahl des neuartigen Coronavirus am Tag erstmals seit dem 20. Februar unter 50 gefallen.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden mit Stand von 0 Uhr am Montag 47 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg auf 10.284 an.Seit der Bestätigung der 31. Patientin am 18. Februar und einer daraufhin erfolgten massiven Verbreitung des Virus unter Mitgliedern der Shincheonji-Kirche in Daegu waren täglich mehrere Hundert Neuinfektionen gemeldet worden, bevor die Zahl in letzter Zeit auf rund 100 zurückging.20 von den 47 Neuinfektionen wurden in der Hauptstadtregion bestätigt, elf in Seoul und acht in der Provinz Gyeonggi. In Incheon wurde ein neuer Fall gemeldet.In Daegu, der am schwersten betroffenen Stadt, wurden 13 neue Fälle bekannt.Im Zuge der Kontrolle bei der Einreise wurden sieben Infizierte entdeckt. Auch lokal wurde bei neun eingereisten Menschen eine Infektion bestätigt. Der Anteil der Einreisenden erreichte damit 34 Prozent an den neuen Fällen am Sonntag.Die Zahl der Todesfälle unter den Corona-Infizierten nahm um drei auf 186 zu. Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Patienten kletterte um 135 auf 6.598.