Immer mehr genesene Corona-Patienten werden erneut positiv getestet

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist es immer wieder zu Fällen gekommen, in denen geheilte Covid-19-Patienten erneut positiv auf das Virus getestet worden sind.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am Montag vor der Presse mit, dass landesweit 51 solcher Fälle gemeldet worden seien. Man gehe zurzeit der Ursache auf den Grund.Als eine mögliche Erklärung gilt zurzeit, dass eine geringe Menge an im Körper verbleibenden Corona-Viren wieder aktiviert wird, wenn das Immunsystem schwach wird.Es kann auch zu einer erneuten Infektion kommen, sollten nicht ausreichend Antikörper gebildet worden sein.Auch ein Fehler des Diagnosegeräts sei grundsätzlich denkbar, wenngleich Experten diese Wahrscheinlichkeit für gering halten.Dass symptomfreie Menschen infektiös sein können, zählt zu den wichtigen Merkmalen von Covid-19. Ein Drittel von den 39 Infizierten, die im Zusammenhang mit dem Ministerium für Ozeane und Fischerei entdeckt wurden, hatte keine Symptome.Deshalb weitete die Seuchenkontrollbehörde epidemiologische Untersuchungen von einem Tag auf zwei Tage vor dem Vorkommen von Symptomen aus. Es wird untersucht, inwieweit ein symptomfreier Infizierter das Virus verbreiten kann.