Erneut weniger als 50 Covid-19-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge weniger als 50 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Montag 47 neue Covid-19-Fälle, damit so viele wie am Vortag, nachgewiesen. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg auf 10.331 an.In Daegu wurden 13 Neuinfektionen bekannt. Die Provinz Gyeonggi meldete zehn Fälle, Seoul vier und Gangwon zwei. Jeweils ein Ansteckungsfall wurde in Busan, Süd-Chungcheong und Nord- sowie Süd-Gyeongsang nachgewiesen.Im Zuge der Kontrolle bei der Einreise wurden 14 Infizierte entdeckt. Die Zahl der bisher bestätigten Infektionsfälle bei eingereisten Menschen nahm damit auf 802 zu, bei 92,1 Prozent von ihnen handelt es sich um Südkoreaner.Die Zahl der Todesfälle unter den Corona-Infizierten kletterte um sechs auf 192. Die Sterblichkeitsrate beträgt 1,86 Prozent.96 weitere Patienten konnten genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahl der geheilten Infizierten nahm auf 6.694 zu.Die Regierung will an der um zwei Wochen verlängerten „intensiven sozialen Distanz“ auch dann festhalten, wenn die tägliche Fallzahl weiter unter 50 liegt.