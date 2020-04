Weltweit 1,5 Millionen Corona-Infektionen erfasst

Photo : YONHAP News

Mit Stand vom Mittwoch sind weltweit 1,5 Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst worden.Vor nicht einmal einer Woche war die Marke von einer Million übertroffen worden. Der erste offizielle Fall war vor 100 Tagen gemeldet worden.Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität seien mit Stand von 17.30 Uhr US-Ostküstenzeit am Mittwoch 1,5 Millionen Menschen weltweit positiv auf den Covid-19-Erreger getestet worden. Mindestens 87.700 der Infizierten seien verstorben.In den USA wurden mit 423.000 die meisten Infektionen festgestellt, dahinter folgen Spanien und Italien mit jeweils rund 140.000 Corona-Infizierten.In Italien starben fast 17.700 Menschen an den Folgen der Viruserkrankung, in Spanien und den USA jeweils schon mehr als 14.000.