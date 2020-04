39 neue Corona-Fälle gemeldet – 23 importierte Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Mittwoch 39 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Damit fielen die täglichen Fallzahlen laut den von der Seuchenkontrollbehörde erfassten Daten erstmals seit dem 20. Februar unter die 40er-Marke.Wie die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention mitteilten, sei die Gesamtzahl der Corona-Infizierten mit Stand von 0 Uhr am Donnerstag auf 10.423 angestiegen. 861 davon sind importierte Fälle.Bei 23 von den 39 am Mittwoch bestätigten Infektionen handelt es sich um importierte Fälle. Zehn Infizierte von ihnen wurden im Zuge der Kontrolle bei der Einreise entdeckt.In der Hauptstadtregion wurden 22 Neuinfektionen bekannt, darunter zwölf in Seoul und zehn in der Provinz Gyeonggi.Vier Fälle wurden in Daegu gemeldet, zwei in der Provinz Süd-Gyeongsang und einer in Süd-Chungcheong.Bisher sind 204 Corona-Infizierte verstorben. Die Sterblichkeitsrate beträgt 1,96 Prozent.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Patienten kletterte um 197 auf 6.973.