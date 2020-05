Flüchtlingsgruppe verschickt Flugblätter nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe nordkoreanischer Flüchtlinge in Südkorea hat Flugblätter über die Grenze geschickt, um den Einzug von zwei Flüchtlingen ins südkoreanische Parlament bekannt zu machen.Die Organisation Kämpfer für ein freies Nordkorea gab am Freitag bekannt, am Donnerstag in Ganghwa nahe der innerkoreanischen Grenze große Luftballons mit 500.000 Flugblättern nach Nordkorea geschickt zu haben.Auf den Flugblättern stand geschrieben, dass zwei Flüchtlinge aus Nordkorea bei der südkoreanischen Parlamentswahl am 15. April gewählt worden seien. Das sind Thae Yong-ho von der Partei für Zukunft und Integration und Ji Seong-ho von deren Satellitenpartei, der Future Korea Party.Thae war Nordkoreas stellvertretender Botschafter in London und war im August 2016 nach Südkorea übergelaufen. Er wurde im Wahlkreis Gangnam A in Seoul gewählt, der als Hochburg des konservativen Lagers gilt. Es ist das erste Mal, dass ein Kandidat aus Nordkorea ein Direktmandat für die südkoreanische Nationalversammlung gewann.Ji betreibt NAUH, eine Organisation für Menschenrechte in Nordkorea. Er ist selbst ein behinderter Mensch und trat insbesondere für die Verbesserung der Menschenrechte von Nordkoreanern mit Behinderung ein. Ji gewann ein Listenmandat.Mitgeschickt wurden 500 Heftchen mit denselben Infos, 2.000 USB- und SD-Speicher sowie 2.000 Ein-Dollar-Scheine.