Südkorea will 2021 Nano-Satelliten zur Beobachtung von Weltraumwetter starten

Photo : YONHAP News

Südkorea will nächstes Jahr ein Nano-Satellitensystem zur Beobachtung von Veränderungen des Weltraumwetters in der Nähe der Erde ins All schicken.Das Wissenschaftsministerium und das Koreanische Institut für Astronomie und Raumforschung (KASI) teilten am Mittwoch mit, dass derzeit das System SNIPE entwickelt werde, das aus vier Satelliten mit einem Gewicht von weniger als zehn Kilogramm bestehe.SNIPE werde im Juni 2021 mit einer russischen Trägerrakete Sojus-2 ins All geschossen.Die vier Satelliten des Systems werden mit unterschiedlichen Geräten ausgestattet, darunter für die Detektion von Hochenergie-Partikeln. In einer sonnensynchronen Umlaufbahn in Höhe von 500 Kilometern werden sie ein Jahr lang als Verband Weltraumwetter beobachten.Die Satellitenentwicklung wurde 2017 aufgenommen. Daran beteiligen sich das KASI und das Koreanische Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI). Sechs einheimische Startups sind an der Satellitenproduktion und Lieferung von Teilen beteiligt.