Wirtschaft Südkorea exportiert Medikamente nach Iran

Erstmals seit der Wiederaufnahme des Austausches mit dem Iran auf humanitärer Ebene ist ein Export koreanischer Güter in das mittelöstliche Land zustande gekommen.



Medikamente zur Behandlung einer Erbkrankheit im Wert von 500.000 Dollar werden heute per Flugzeug nach Iran transportiert, teilte die Regierung in Seoul mit. Eine weitere Lieferung von Arzneimitteln im Wert von zwei Millionen Dollar werde möglicherweise im Juni zustande kommen.



Der Handel zwischen Südkorea und Iran wurde im September letztes Jahres im Zuge der Verschärfung der US-Sanktionen gegen Teheran ausgesetzt. Denn südkoreanische Unternehmen konnten kein Geld mehr auf Konten der iranischen Zentralbank überweisen.



Nachdem die USA grünes Licht für den Handel zu humanitären Zwecken gegeben hatten, hat Seoul am 6. Mai den Handel mit Iran wieder aufgenommen. Seoul will seine Ausfuhren bald auf weitere Produkte, darunter Nahrungsmittel und Agrarprodukte, ausdehnen.