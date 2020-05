Über 90 Corona-Infektionen im Zusammenhang mit Logistikzentrum in Bucheon bekannt

Photo : YONHAP News

Im Zusammenhang mit einem Logistikzentrum in Bucheon sind mittlerweile über 90 Corona-Infektionen bekannt.Den ersten bestätigten Fall bei dem Online-Versandhändler Coupang hatte es vor fünf Tagen gegeben.Die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) teilten mit, dass mit Stand 11 Uhr am Donnerstag 82 Fälle bekannt gewesen seien. Die Zahl sei im Laufe des Tages auf über 90 gestiegen.Die rasche Verbreitung bei dem Versandhändler hat die Gesundheitsbehörden alarmiert. Für die Hauptstadtregion wurden am Donnerstag strengere Schutzmaßnahmen beschlossen.Gesundheitsminister Park Neung-hoo hatte mitgeteilt, dass öffentliche Einrichtungen wie Museen und Parks in Seoul und Umgebung bis Mitte Juni geschlossen würden.Der Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Lee Jae-myung, hatte zudem ein zweiwöchiges Versammlungsverbot über das Logistikzentrum in Bucheon verhängt.