Südkorea will Versandhändlerzentren zu Maßnahmen gegen Coronavirus inspizieren

Photo : YONHAP News

Angesichts der Häufung von Coronavirus-Infektionen in einem Logistikzentrum des südkoreanischen Online-Versandhändlers Coupang in der unweit von Seoul gelegenen Stadt Bucheon wollen die Behörden ähnliche Einrichtungen inspizieren.Die Regierung wolle über die Maßnahmen für die Logistikzentren von Versandhändlern beraten, sagte Ministerpräsident Chung Sey-kyun am Freitag.Die Kampagne zur sozialen Distanz im Alltag der Menschen stehe vor Problemen. Unachtsamkeit bedrohe die Sicherheit der Bürger in Seoul und Umgebung.Die lokalen Regierungen sollten die Standorte von Logistikzentren von Versandhändlern herausfinden und ihren "Quarantänestatus" überprüfen, sagte Chung bei einem Treffen des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen-Gegenmaßnahmen und Sicherheit.