Lady Gagas Song mit K-Popband BLACKPINK oben in iTunes-Hitlisten

Das Lied "Sour Candy" der amerikanischen Sängerin Lady Gaga, das in Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Girlgroup BLACKPINK entstand, hat sich auf den Spitzenplatz in mehr als 50 iTunes-Hitlisten von Apple geschoben.Das Stück sei an erster Stelle der iTunes-Charts in 57 Regionen, teilte die Agentur der K-Pop-Band, YG Entertainment, mit.Das Lied wurde am Donnerstag herausgebracht, einen Tag vor der Veröffentlichung des neuen Albums von Lady Gaga, "Chromatica".Es ist die zweite internationale Zusammenarbeit von BLACKPINK. Vor zwei Jahren wurde das Stück "Kiss and Make Up" des britischen Sängers Dua Lipa gemeinsam aufgenommen.