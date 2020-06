Regierung erteilt wegen Covid-19 Anweisungen für Betrieb von landesweit 267 Badestränden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat wegen der Ausbreitung von Covid-19 Anweisungen für den Betrieb der landesweit 267 Badestrände erteilt. Mit der Öffnung des Strandes Haeundae in Busan am heutigen Montag werden in Südkorea die Badestrände schrittweise geöffnet.Die Seouler Regierung teilte mit, alle Sonnenschirme sollen in einem Abstand von zwei Metern aufgestellt werden. Die am Strand tätigen Arbeitskräfte würden unter der Leitung des lokalen Gesundheitszentrums über Vorsichtsmaßnahmen zur Vorbeugung einer Infektion mit dem Corona-Virus unterrichtet. Bürgern werde davon abgeraten, den Strand in größeren Gruppen zu besuchen, hieß es.Darüber hinaus veröffentlichte die Regierung die Ergebnisse der landesweiten Untersuchung bei 16.000 Betrieben, darunter Restaurants und Hochzeitshallen sowie religiöse Einrichtungen. Dabei wurden 136 Fälle entdeckt, bei denen die Vorsichts- und Quarantänemaßnahmen nicht ausreichend eingehalten worden seien. Entweder habe man keinen Mundschutz getragen oder bei den Besuchern sei nicht gründlich Fieber gemessen worden. Die betroffenen Betriebe seien angewiesen worden, die Mängel abzustellen, hieß es weiter.