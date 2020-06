Südkoreaner sollen wegen Coronavirus kleinere Versammlungen vermeiden

Photo : YONHAP News

Südkoreas Gesundheitsminister Park Neung-hoo hat angesichts der jüngsten Häufungen von Infektionen mit dem Coronavirus die Bevölkerung zu größerer Vorsicht aufgerufen.Die Menschen, die zuletzt bei der Arbeit in religiösen und medizinischen Einrichtungen sowie in Pflegeheimen mit zahlreichen anderen Personen zusammengekommen seien, sollten sich von kleineren Versammlungen fernhalten, sagte Park am Dienstag.Infizierte Mitglieder kleinerer Gruppen könnten schnell Senioren und Kinder anstecken. Besonders im Großraum Seoul sei die Gefahr der Verbreitung des Virus sehr groß. Er wies darauf hin, dass weitere 1,78 Millionen Schüler am Mittwoch wieder in die Schulen zurückkehren würden.Eltern sollten dafür Sorge tragen, dass ihre Kinder bei Krankheitssymptomen zuhause bleiben sollten.Zuletzt hatten kleinere Häufungen von Infektionsfällen in Verbindung mit religiösen Aktivitäten die Behörden alarmiert.