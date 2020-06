Wirtschaft Kospi in Seoul legt dritten Handelstag in Folge zu

Der südkoreanische Kospi-Index hat den dritten Handelstag in Folge zulegt.



Der Kospi rückte um 1,07 Prozent auf 2.087,19 Zähler vor.



Grund war die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung, die auch von den Protesten in den USA und der Zuspitzung im amerikanisch-chinesischen Verhältnis nicht getrübt wurde.



Es gebe am Markt weiterhin die Erwartung, dass die Erholung nach dem Lockdown Fahrt aufnehme, sagte Kim Yong-gu von Hana Financial Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.