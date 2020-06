BTS spendet eine Million Dollar für Kampagne für Konzertcrews

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat gemeinsam mit ihrer Agentur eine Million Dollar für eine Kampagne für Beschäftigte in der von Covid-19 betroffenen Konzertbranche gespendet.Nach Angaben der Agentur Big Hit Entertainment am Dienstag wurden eine Million Dollar für die Crew Nation Campaign gespendet, eine vom globalen Unternehmen Live Nation gestartete Kampagne.Live Nation gab auf seiner Webseite bekannt, dass BTS und Big Hit diesen Monat das Spendenverfahren abgeschlossen hätten.Es wurde ein Crew Nation-Fonds eingerichtet, um Crew-Mitgliedern zu helfen, die von der Covid-19-bedingten Absage von Konzerten und Veranstaltungen besonders schwer betroffen sind. Live Nation zahlte fünf Millionen Dollar ein, weitere fünf Millionen Dollar sollen durch Spenden von Künstlern und Fans aufgebracht werden.