Zombiefilm „Peninsula“ in 185 Länder verkauft

Photo : YONHAP News

„Peninsula“, die Fortsetzung des Zombie-Blockbusters „Train to Busan“, ist fast weltweit verkauft worden.Der Filmverleih NEW teilte am Dienstag mit, dass der Film in 185 Länder und Gebiete, darunter Taiwan, Hongkong, Japan, Deutschland und Frankreich, verkauft worden sei. Der Streifen wird in Südkorea am 15. Juli in die Kinos kommen.„Peninsula“ übertraf damit „Train to Busan“, der in etwa 160 Länder verkauft worden war.Der neue Film von Regisseur Yeon Sang-ho handelt von Überlebenden auf der von Zombies befallenen koreanischen Halbinsel vier Jahre nach den Ereignissen in „Train to Busan“.„Peninsula“ wurde zu den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes eingeladen.