Korea-EU-Gipfel: Unterstützung für Frieden auf koreanischer Halbinsel bekräftigt

Photo : YONHAP News

Bei einem bilateralen Gipfel zwischen Südkorea und der Europäischen Union hat die Union ihre Unterstützung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt.Präsident Moon Jae-in kam am Dienstag zu einem Videogipfel mit dem Präsidenten des Europäischen Rats, Charles Michel, und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zusammen.In einer im Anschluss an das Treffen veröffentlichten gemeinsamen Pressemitteilung hieß es, dass die EU ihre Unterstützung für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung bestätigt habe, für Frieden und Gedeihen auf der koreanischen Halbinsel Nordkorea stets einzubeziehen.Moon sagte, dass er sich durch die beständige Unterstützung der EU für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel stets ermutigt fühle. Der Mut Europas, die Friedensbedrohung mit kreativen Anstrengungen namens einer Gemeinschaft für Kohle und Stahl überwunden zu haben, schaffe bei Südkorea Empathie, das sich Frieden auf der koreanischen Halbinsel wünsche.Beide Seiten vereinbarten, die Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich anzustreben. Sie teilten die Ansicht, dass Impfstoffe gegen Covid-19 ein öffentliches internationales Gut sein müssten.Sie einigten sich auch darauf, anlässlich des zehnten Jubiläums der Aufnahme der strategischen Partnerschaft die bilaterale Kooperation auf verschiedenen Gebieten auszubauen und zugleich an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um den Wirtschaftsaufbau mitzuwirken.Das Gespräch war das erste Gipfeltreffen zwischen Moon und der neuen EU-Spitze und Moons erstes bilaterales Spitzentreffen in diesem Jahr.