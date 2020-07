Fußballerin Cho So-hyun verlängert Vertrag mit West Ham United

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalspielerin Cho So-hyun hat einen neuen Vertrag mit dem englischen Profi-Fußballverein West Ham United unterzeichnet.Der Klub in der FA Women´s Super League, die höchste Fußballliga für Frauenfußball-Mannschaften in England, gab bekannt, die Verträge mit fünf wichtigen Spielerinnen verlängert zu haben.Die koreanische Mittelfeldspielerin Cho habe einen neuen Zweijahresvertrag mit West Ham United unterzeichnet, der bis 2022 gelte, hieß es.Cho hatte in der südkoreanischen Frauenliga WK für die Vereine Suwon UDC WFC und Incheon Hyundai Steel Red Angels gespielt. Im Februar 2018 wechselte sie nach Norwegen zu Avaldsnes IL und im darauffolgenden Januar zu West Ham United.Sie bestritt seitdem 23 Partien und trug dazu bei, dass ihr Klub in der Saison 2018/19 ins Finale des FA-Cup einziehen konnte.