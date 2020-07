Kim Yo-jong wegen Sprengung innerkoreanischen Verbindungsbüros in Südkorea angezeigt

Photo : YONHAP News

Ein Südkoreaner hat Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, wegen des Vorwurfs der Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong angezeigt.Lee Kyung-jae, ein Rechtsanwalt, erstattete am Mittwoch bei der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral eine Strafanzeige gegen Kim und Pak Jong-chon, Generalstabschef der nordkoreanischen Volksarmee. Ihnen wird vorgeworfen, Sprengstoff eingesetzt und ein den öffentlichen Interessen dienendes Gebäude zerstört zu haben.In der Anzeige nannte Lee die Sprengung eine Straftat und erläuterte, dass Kim und Pak die Straftat selbst zugegeben und propagiert hätten. Es gebe Rechtsprinzipien und Präzedenzfälle, nach denen die Verfassung, das Strafrecht und das nationale Sicherheitsgesetz Südkoreas als für die Verbrechensbestrafung wirksame Normen fungierten.Lee hatte Choi Soon-sil, eine enge Vertraute der abgesetzten früheren Präsidentin Park Geun-hye, im Prozess wegen Korruptionsvorwürfen gegen Park und Vertraute verteidigt.Nordkorea hatte am 16. Juni das Gebäude des Verbindungsbüros in Kaesong, das gemäß der innerkoreanischen Gipfelerklärung vom April 2018 eröffnet worden war, gesprengt. Drei Tage zuvor hatte Kim gewarnt, dass bald eine tragische Szene des völligen Zusammenbruchs des Gebäudes zu sehen sein werde.