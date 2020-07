Kommissarischer Oberbürgermeister leitet Geschicke Seouls bis zur Wahl in neun Monaten

Photo : YONHAP News

Nach dem Tod des Oberbürgermeisters von Seoul wird ein kommissarischer Bürgermeister bis zur Nachwahl am 7. April 2021 die Geschicke der Hauptstadt leiten.Die vorübergehende Leitung übernimmt gemäß den Vorschriften der stellvertretende Oberbürgermeister für Verwaltungsfragen, Seo Jeong-hyup.Er gilt als erfahrener Verwaltungsfachmann, dem eine reibungslose Durchführung der Amtsgeschäfte zugetraut wird.Jedoch könnte der Wechsel an der Spitze den ehrgeizigen Plänen des verstorbenen Stadtoberhaupts für die Stabilisierung des Immobilienmarktes einen Dämpfer versetzen.Park Won-soon war 2018 für eine dritte Amtszeit gewählt worden, die am 30. Juni 2022 enden sollte.