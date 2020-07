Seoul äußert Erwartungen für Fortschritte im Dialog nach Kims Stellungnahme

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat angesichts einer neuen Stellungnahme von Kim Yo-jong, der Schwester des nordkoreanischen Machthabers, Erwartungen für Fortschritte im Nordkorea-USA-Dialog geäußert.Kim hatte in einer heute veröffentlichten Stellungnahme die Möglichkeit eines weiteren Gipfels zwischen Nordkorea und den USA noch in diesem Jahr ausgeschlossen. Ein solches Spitzentreffen wäre für Nordkorea nutzlos, hieß es.In Bezug auf die Position des Vereinigungsministeriums dazu sagte die stellvertretende Sprecherin Cho Hye-sil vor der Presse, Kims Stellungnahme stelle im Grunde eine Botschaft an die USA dar. Daher gebe es nichts Besonderes zu sagen.Zugleich sagte sie, die Regierung erwarte, dass der Dialog zwischen Nordkorea und den USA vorankommen werde.