Schon über 20.000 Bürger nahmen Abschied von Seouler Oberbürgermeister

Photo : YONHAP News

Mehr als 20.000 Bürger haben von dem verstorbenen Oberbürgermeister Park Won-soon Abschied genommen.Für die Bürger war vor dem Rathaus ein Traueraltar eingerichtet worden.Am Samstag und Sonntag seien 20.382 Bürger gezählt worden, die dort um Park trauerten. Die Trauerstätte kann von 8 bis 22 Uhr besucht werden.Park wird heute beigesetzt, doch soll die Trauerstätte noch bis heute Abend geöffnet bleiben.Rund 8.500 Menschen kamen bis 20 Uhr am Sonntag zu einem Traueraltar am Krankenhaus der Seoul National Universität.Auch im Internet können die Menschen von dem Stadtoberhaupt Abschied nehmen. Mehr als eine Million Bürger hatten mit Stand Sonntagabend den virtuellen Traueraltar besucht.Unterdessen fand bis Sonntagabend eine Petition 550.000 Unterstützer, wonach der Oberbürgermeister in einem bescheidenen Rahmen beigesetzt werden solle. Begründet wurde dies damit, dass nach Parks Freitod Ermittlungen gegen ihn wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung unmöglich wurden.