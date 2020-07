Fußballnationalspieler Son Heung-min erzielt ersten Treffer seit fünf Monaten

Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat seinen ersten Treffer seit fünf Monaten erzielt.Der Stürmer von Tottenham Hotspur traf am Sonntag in der englischen Premier League gegen Arsenal zum 1:1-Ausgleich. Anschließend gab er die Vorlage zum 2:1-Siegtreffer.Son kam damit erstmals in einer Premier League-Saison auf zehn Treffer und zehn Assists.Es war sein 17. Saisontreffer. Nach der Corona-Pause hatte er in fünf Spielen in Folge nicht getroffen.Im Anschluss an die Partie am Sonntag wurde Song in einer Fanabstimmung zum "King of the Match" gekürt.