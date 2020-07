Öffentliche Verkehrsmittel werden seit Corona-Ausbruch deutlich weniger genutzt

Photo : KBS News

Seit dem Covid-19-Ausbruch werden öffentliche Verkehrsmittel in Südkorea weiterhin viel weniger genutzt, während sich das Verkehrsaufkommen nach einem deutlichen Rückgang wieder erholt.Das Samsung Forschungsinstitut für Verkehrssicherheit analysierte das Verkehrsaufkommen an 135 Orten in Seoul. Demnach waren im Mai im Tagesschnitt 9,65 Millionen Fahrzeuge unterwegs.Das entspricht 97,5 Prozent des durchschnittlichen Verkehrsaufkommens im vergangenen Dezember, noch vor dem Covid-19-Ausbruch. Im März waren 92 Prozent des Vor-Corona-Niveaus unterschritten worden, als inmitten der Corona-Krise die soziale Distanzierung verlangt wurde.Dagegen ist bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel kein deutlicher Erholungstrend zu erkennen. Im Mai wurden in der Hauptstadtregion wochentags im Tagesschnitt 9,9 Millionen Mal öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Das entspricht 75 Prozent des Niveaus im Dezember, als 13 Millionen Fahrten verzeichnet worden waren.Deshalb wird es als notwendig betrachtet, das Vertrauen in die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und Schutzmaßnahmen zu fördern.