Nationales Starkregen verursacht vielerorts Schäden

Unwetter haben unter anderem in den südlichen Regionen Schäden angerichtet.



Laut dem Wetteramt wurden bis 9 Uhr am Montag an mehreren Orten über 200 Millimeter Regen registriert. In der Umgebung des Bergs Jiri wurden 236 Millimeter Regen gemeldet, auf der Insel Wido in Buan 228 Millimeter.



In der Region Jeolla gingen auf der Insel Seonyu in Gunsan 190,5 Millimeter Regen nieder, 153,9 Millimeter in Jeonju und 143,6 Millimeter in Gwangju. In der Region Chungcheong wurden in Yanghwa 179 Millimeter registriert, 162,5 Millimeter in Yeonmu. In Daejeon gab es 145,1 Millimeter Regen und 140 Millimeter in Sejong.



In Hamyang in der Provinz Süd-Gyeongsang wurden zwei Männer in ihren Siebzigern fortgeschwemmt und später tot aufgefunden. In Daegu stürzte eine 64-Jährige Person beim Abstieg ins Tal fünf Meter in die Tiefe und starb.