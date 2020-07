Kriegsheld Paik Sun-yup auf Nationalfriedhof Daejeon beigesetzt

Photo : YONHAP News

Der Kriegsheld und erste Vier-Sterne-General Südkoreas, Paik Sun-yup, ist heute auf dem Nationalfriedhof Daejeon beigesetzt worden.Rund 70 Trauergäste, darunter Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und Generalstabschef Park Han-ki sowie US-Kommandeur Robert Abrams, waren gekommen.In seiner Grabrede versprach Armechef Suh Wook, keine Anstrengung für die Verteidigung des Landes zu scheuen. Ein Land, das Paik und seine Kameraden mit Blut, Schweiß und Tränen beschützt hätten.General Abrams nannte den Verstorbenen einen Patrioten, herausragenden Soldaten und Gründungsvater der südkoreanisch-US-amerikanischen Allianz.Nach Paiks Tod hatte es eine Kontroverse gegeben, wo der Held des Koreakriegs beigesetzt werden soll. Konservative hatten gefordert, dass Paik auf dem Nationalfriedhof in Seoul seine letzte Ruhestätte finden müsse.In liberalen Kreisen war sogar eine Beisetzung auf dem Nationalfriedhof in Daejeon abgelehnt worden. Grund ist, dass Paik während der Kolonialzeit in der japanischen Armee Dienst tat und 2009 auf eine Liste der Kollaborateure gesetzt wurde.