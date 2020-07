Photo : KBS News

Ein Beamter des US-Außenministeriums hat dem südkoreanischen Mobilfunkanbieter LG Uplus nahegelegt, nicht länger 5G-Technik des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei zu nutzen.LG Uplus und andere Anbieter sollten stattdessen zu "vertrauenswürdigen Partnern" wechseln, sagte der stellvertretende Leiter der Abteilung für den Cyberraum, internationale Kommunikation und Informationspolitik, Robert Strayer, am Dienstag gegenüber Reportern. Das geht aus einem am Mittwoch von dem Ministerium veröffentlichten Protokoll der Videokonferenz mit Reportern hervor.Ein Journalist hatte demnach gefragt, ob die USA Anreize anbieten wollten, sollte ein südkoreanisches Unternehmen nicht länger Ausrüstung des chinesischen Anbieters nutzen.Strayer antwortete, dass die USA dies als "ernsthafte Sicherheitsangelegenheit" betrachteten und Unternehmen wie LG Uplus zum Wechsel rieten. Finanzielle Anreize für einen Wechsel werde es jedoch nicht geben.Den Einwand, dass ein Austausch der Ausrüstung zu teuer wäre, wies der Beamte zurück. Tatsächlich sei es im besten finanziellen Interesse des Unternehmens, so schnell wie möglich zu vertrauenswürdigen Anbietern zu wechseln, hieß es weiter.