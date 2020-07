Monsunregen in vielen Teilen des Landes

Photo : YONHAP News

Am Mittwoch und Donnerstag wird es in vielen Teilen des Landes stark regnen.Bis Donnerstag werden 50 bis 100 Millimeter mehr Regen im Süden der Provinz Gyeonggi und der Region Chungcheong erwartet. An einigen Orten in Chungcheong werden über 150 Millimeter Regen niedergehen.Im übrigen Teil der Hauptstadtregion, im südlich-zentralen Teil der Provinz Gangwon sowie im Binnenland im Süden wird mit 30 bis 80 Millimeter mehr Regen gerechnet.Laut dem Wetteramt sollen heute in den Tagesstunden in den Regionen Chungcheong und Honam und in der Nacht im Süden von Gyeonggi, im Westen von Gangwon und der Region Chungcheong ortsweise 40 bis 60 Millimeter Regen pro Stunde niedergehen.In den zentralen Regionen soll es auch am Freitag noch Monsunregen geben.