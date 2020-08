BTS bei MTV Video Music Awards in drei Kategorien nominiert

Photo : KBS News

Die K-Pop-Gruppe BTS ist bei den MTV Video Music Awards in drei Kategorien nominiert worden.Nach Angaben der Webseite von MTV wurde die Gruppe mit der ersten Auskopplung „ON“ des im Februar veröffentlichten Albums „Map of the Soul: 7“ in den Kategorien „Bester Pop“, „Beste Choreografie“ und „Bester K-Pop“ nominiert.In der Sparte „Bester K-Pop“ sind auch „Obsession“ von EXO, „Oh My God“ von (G)I-DLE, „Psycho“ von Red Velvet, „Someone´s Someone“ von Monsta X sowie „9 and Three Quarters (Run Away)“ von Tomorrow x Together im Rennen.Die Preisverleihung findet am 30. August statt und wird von MTV live übertragen.