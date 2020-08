Trump: Ohne bevorstehende Wahl würde jetzt mit Nordkorea verhandelt

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass Verhandlungen mit Nordkorea in Gang wären, sollte keine Präsidentschaftswahl in den USA bevorstehen.Die entsprechende Äußerung machte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in einem Telefoninterview mit Fox News.Hätten die USA keine Wahl, würden der Iran, China und alle anderen innerhalb von 24 Stunden am Tisch sitzen, um einen Deal zu machen, einschließlich Nordkoreas.Er sagte zudem, dass es den USA mit Nordkorea gut gehe.Unterdessen sagte Alex Wong, stellvertretender Sondergesandter für Nordkorea im US-Außenministerium, in einer Senatsanhörung am Mittwoch, die USA seien zu Verhandlungen mit Nordkorea bereit. Zugleich hieß es, dass China bei der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen eine größere Rolle spielen müsse.