Regierung genehmigt Lieferung von Wärmebildkameras an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat einer privaten Organisation die Lieferung von Wärmebildkameras für ein Vorgehen gegen Covid-19 an Nordkorea genehmigt.Das Ressort teilte mit, am Mittwoch den Antrag des Forschungszentrums für innerkoreanische Wirtschaftszusammenarbeit auf die Lieferung von 20 Wärmebildkameras zur Feststellung von Patienten mit Fieber genehmigt zu haben.Die Organisation hatte bereits am 17. Juli vom Komitee für Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats eine Ausnahme erteilt bekommen, um diese Kameras öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Häfen und Krankenhäusern in der nordkoreanischen Provinz Nord-Pyongan zur Verfügung zu stellen.Ein Ministeriumsbeamter begründete die Entscheidung damit, dass alle erforderlichen Bedingungen wie der Abschluss einer Vereinbarung mit Nordkorea und die gesicherte Finanzierung erfüllt seien.Das Ressort hatte am 30. Juli derselben Organisation die Lieferung von Gütern zur Covid-19-Eindämmung im Wert von 800 Millionen Won (676.000 Dollar), darunter Desinfektionsmittel, Schutzanzüge und Diagnosekits, an Nordkorea genehmigt. Die Wärmebildkameras werden mit den zuvor genehmigten Artikeln über China nach Nordkorea transportiert.