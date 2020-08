Regierungslager will Katastrophenzuschüsse verdoppeln

Photo : KBS News

Das Regierungslager will die Höhe der Zuschüsse im Falle von Katastrophenschäden verdoppeln.Die Entscheidung teilten die Regierung, das Präsidialamt und die Minjoo-Partei Koreas nach Diskussionen über Hilfsmaßnahmen wegen der Flutschäden am Mittwoch mit.Der Sprecher der Regierungspartei Kang Hoon-sik sagte vor der Presse, die drei Parteien hätten beschlossen, die Höhe der Katastrophenzuschüsse der Realität anzupassen. Damit sollte die finanzielle Belastung der Gebietskörperschaften verringert werden, die wegen der Reaktion auf Covid-19 finanzielle Schwierigkeiten erlebten.Sie hätten beschlossen, den 1995 eingeführten Zuschuss für Todesopfer von Katastrophen von zehn Millionen Won auf 20 Millionen Won (16.860 Dollar) pro Kopf zu erhöhen. Der Zuschuss wegen der Überschwemmung werde von einer Million Won auf zwei Millionen Won (1.686 Dollar) angehoben, teilte Kang mit.Zur Aufstellung eines vierten Nachtragshaushalts hieß es, man wolle darüber erst später entscheiden. Es sei festgestellt worden, dass die aktuelle Lage in finanzieller Hinsicht gemeistert werden könne.