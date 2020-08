Südkorea verschärft Corona-Regeln wieder

Photo : YONHAP News

Südkorea sind die Corona-Regeln wieder verschärft worden.Bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale unter Vorsitz von Ministerpräsident Chung Sye-kyun wurde heute beschlossen, dass in der Hauptstadt Seoul und der sie umschließenden Gyeonggi-Provinz ab Sonntag wieder Regeln für die soziale Distanzierung der Stufe 2 des insgesamt dreistufigen Systems gelten.Grund für die Anhebung um eine Stufe ist ein Anstieg der täglichen Fallzahlen auf über 100 an zwei Tagen Folge.Am Samstag wurden in Südkorea 166 offiziell nachgewiesene Fälle binnen 24 Stunden gemeldet und damit so viele wie seit dem 11. März nicht mehr. Damals waren im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Daegu 242 Fälle an einem Tag registriert worden.Die neuen Fälle sind auf die Hauptstadtregion konzentriert. 72 Fälle wurden in Seoul bekannt und 67 in der Gyeonggi-Provinz. Unter anderem gibt es ein Cluster, eine Häufung von Infektionsfällen, im Zusammenhang mit einer Kirche in Yongin. Dort sollen nun fast 1.900 Menschen auf Corona getestet werden. Auch Yangpyeong ist mit 31 Infizierten stark betroffen.Die Gyeonggi-Provinz hatte am Freitag bereits Einschränkungen zu Versammlungen in religiösen Einrichtungen beschlossen.Für das gesamte Land gilt seit dem 6. Mai Stufe 1. Demnach können die Menschen ihrem Alltag wie gewohnt nachgehen, solange die grundlegenden Schutzmaßnahmen befolgt werden.