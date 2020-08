Taifun zieht weiter nach Norden – Unwetter bis Donnerstag

Photo : KBS

Südkorea gerät am Mittwoch und Donnerstag in den Einflussbereich eines Taifuns.In Seoul, den Provinzen Gyeonggi, Chungcheong und Jeolla werden starke Regenfälle und Starkwind erwartet.Bavi, der achte Taifun in diesem Jahr, befindet sich mit Stand 11 Uhr rund 210 Kilometer westsüdwestlich von Seogwipo der Insel Jeju und zieht mit einer Geschwindigkeit von 19 Kilometern pro Stunde nach Norden. Mit einem zentralen Druck von 945 Hektopascal entwickelte sich Bavi am Mittwochvormittag zu einem sehr kräftigen Taifun.Der Taifun Bavi könnte voraussichtlich den bislang gefährlichsten Taifun Maemi, der im Jahr 2003 Korea heimgesucht hatte, in seiner Stärke übertreffen.Es wird erwartet, dass der Taifun heute gegen 21 Uhr über Gewässer westlich von Mokpo an der Westküste fegen und morgen gegen 3 Uhr Gewässer südsüdöstlich der Insel Baengnyeong nahe der innerkoreanischen Grenze erreichen wird. Der Taifun werde gegen 9 Uhr den Nordwesten der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang passieren.In der Hauptstadtregion soll es ab dem Abend stark regnen und sehr windig werden.