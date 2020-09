Taifun sorgt für Sturm und Starkregen auf Jeju

Photo : YONHAP News

Der Taifun Maysak sorgt derzeit für Sturm und starke Regenfälle auf der südlichen Insel Jeju.Laut dem regionalen Wetteramt weht Starkwind mit einer Geschwindigkeit von zehn bis 20 Meter pro Sekunde in allen Teilen der Insel. 20 bis 40 Millimeter Regen pro Stunde gehen nieder.Das Unwetter sorgt für Schäden an vielen Orten. Bis 12 Uhr am Mittwoch waren 1.062 Haushalte auf Jeju vom Stromausfall betroffen.Der Taifun war mit Stand von 12 Uhr 240 Kilometer südlich von Seogwipo der Insel mit einer Geschwindigkeit von 23 Kilometer pro Stunde in nördlicher Richtung unterwegs. Maysak ist ein kräftiger Taifun mit einem zentralen Druck von 940 Hektopascal und einer Spitzenwindgeschwindigkeit von 45 Meter pro Sekunde.Es wird erwartet, dass der Taifun um 18 Uhr das Meer rund 130 Kilometer ostsüdöstlich von Seogwipo passieren und um Mitternacht auf Donnerstag Gewässer 80 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Busan erreichen wird. Am frühen Donnerstagmorgen soll der Taifun an der Südküste der Provinz Süd-Gyeongsang auf Land treffen, um dann über die südöstliche Region Gyeongsang und den östlichen Teil des Landes zu fegen. Anschließend soll der Taifun über das Ostmeer ziehen.Angesichts des Taifuns wurden viele Inlandsflüge abgesagt. Laut dem öffentlichen Flughafenbetreiber KAC fielen insgesamt 437 Flüge aus, darunter 180 Flüge vom Flughafen Jeju aus. Dort wurden alle Starts ab 10.30 Uhr abgesagt.