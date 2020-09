UN-Chef fordert Nordkorea zur Wiederaufnahme von Dialog auf

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat Nordkorea zur Wiederaufnahme von Gesprächen aufgerufen.Die Diplomatie sei die einzige Lösung für einen nachhaltigen Frieden und die Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel, sagte der UN-Chef am Montag beim Korea Globalen Forum für Frieden, das vom südkoreanischen Vereinigungsministerium veranstaltet wurde.Im Jahr 2018 hätten die Staatschefs Süd- und Nordkoreas sowie der USA gezeigt, dass ein Dialog möglich sei und dass die Diplomatie der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden und Denuklearisierung sei, sagte Guterres in seiner Videobotschaft für die virtuelle Diskussion.Für die Parteien sei es wichtig, das fortzusetzen, was sie begonnen hätten. Die internationale Gemeinschaft sei begierig darauf, Fortschritte zu sehen, hieß es weiter.