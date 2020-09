Schulen in Hauptstadtregion nehmen am Montag Präsenzunterricht wieder auf

Photo : YONHAP News

Die Grund-, Mittel- und Oberschulen in der Hauptstadtregion werden am kommenden Montag wieder den Präsenzunterricht aufnehmen.Auch die Kindergartenkinder dürfen ab diesem Tag wieder in ihren Kindergarten gehen.Das beschloss das Bildungsministerium nach Beratungen mit dem Nationalrat der Erziehungschefs. Die Schulen in der Hauptstadtregion stellten am 26. August angesichts des drastischen Anstiegs der Corona-Zahlen wieder vollständig auf Online-Unterricht um.Bis 11. Oktober gelten jedoch verschärfte Maßnahmen zur Verhinderung größerer Menschenansammlungen an den Schulen. Demnach sollen die Kindergärten sowie Grund- und Mittelschulen im Land die Zahl der Schüler, die zum Unterricht in die Klasse kommen, auf maximal ein Drittel aller Schüler begrenzen. An den Oberschulen liegt die Obergrenze bei zwei Dritteln.Über die Fortsetzung des Präsenzunterrichts und eine Korrektur der Obergrenzen nach dem 11. Oktober werde Anfang Oktober unter Berücksichtigung der Covid-19-Lage entschieden, sagte ein Beamter des Bildungsministeriums.