US-Experte: Nordkorea wird bei Parade zu Parteijubiläum „etwas Großes“ zeigen

Photo : YONHAP News

Nach Ansicht eines US-Experten wird Nordkorea bei einer Parade zum 75. Gründungsjubiläum der Arbeiterpartei am 10. Oktober „etwas Großes“ zeigen.Diese Einschätzung teilte Ankit Panda, Senior Fellow an der US-Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace, bei einer Online-Diskussion am Mittwoch (Ortszeit) mit, die die US-Organisation The Korea Society veranstaltete.Seine Prognose begründete Panda damit, dass Nordkorea bei den Paraden zum 70. und 65. Gründungstag der Partei strategische Waffen wie die Interkontinentalrakete KN-14 präsentiert hatte.Er verwies auf die Warnung von Machthaber Kim Jong-un, dass Nordkorea neue strategische Waffen vorstellen werde. Berücksichtige man Kims Warnung und das, was man zum Jubiläum alle fünf Jahre beobachtet habe, gebe es keinen Grund, nicht zu erwarten, dass Nordkorea zeigen werde, was es in den letzten zwei Jahren bei der Entwicklung des strategischen Nuklearsystems erreicht habe, hieß es.Er erwähnte auch, dass auf jüngst vom US-Portal 38 North veröffentlichten Satellitenaufnahmen mehrere provisorische Einrichtungen gesichtet worden seien, in denen große Raketenstartrampen lagern könnten. Die anstehende Parade könne für Nordkorea eine Gelegenheit sein, den USA und der ganzen Welt seine Fähigkeiten sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht zu demonstrieren.