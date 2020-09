Parteien bedauern Äußerung von Japans Außenminister zur Zwangsarbeiterentschädigung

Photo : KBS News

Die Regierungspartei und die Gerechtigkeitspartei Südkoreas haben Bedauern über die jüngste Äußerung des japanischen Außenministers Toshimitsu Motegi zur Frage der Entschädigung koreanischer Zwangsarbeiter zur Kolonialzeit geäußert.Motegi sagte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Bezug auf die südkoreanischen Gerichtsurteile für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter, es sei Südkorea, das gegen das Völkerrecht verstoße.Eine solche Haltung werde nicht zur Verbesserung der angespannten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan führen, sondern dazu, dass man in der Vergangenheit steckenbleibe, sagte eine Sprecherin der Minjoo-Partei Koreas am Donnerstag.Südkorea und Japan müssten den Amtsantritt des Kabinetts von Premierminister Yoshihide Suga zur Dynamik für Veränderungen machen und die bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen entwickeln. Außenminister Motegi müsse sein Wort halten, dass man die Situation durch Dialog klären wolle, forderte sie.Die unreifen Schritte des Suga-Kabinetts, das gleich mit dem Amtsantritt die Fehler des Abe-Kabinetts wiederhole, seien sehr bedauerlich, sagte eine Sprecherin der Gerechtigkeitspartei. Beim Anblick von Japans Rückkehr zu Abe könne Südkorea nicht umhin, besorgt zu sein.