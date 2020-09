Finanzminister betont Balance zwischen Seucheneindämmung und Wirtschaftsaktivitäten

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat die Notwendigkeit betont, im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie ein Gleichgewicht zwischen den Bemühungen um eine Eindämmung und den wirtschaftlichen Aktivitäten zu bewahren.Man müsse den Schwerpunkt darauf legen, auf der Grundlage gründlicher Schutzmaßnahmen angemessene Wirtschaftsaktivitäten aufrechtzuerhalten, sagte Hong beim virtuellen Finanz- und Gesundheitsministertreffen der G20-Staaten am Donnerstag.Durch die Covid-19-Pandemie würden die Kontaktfreiheit und Digitalisierung gefördert, und die Forderungen nach einer umweltfreundlichen Wirtschaft nähmen zu. Daher müssten Vorbereitungen auf solche Veränderungen in ausgewogener Weise getroffen werden, sagte Hong weiter.In Bezug auf Vorbereitungen auf einen Wandel der Wirtschafts- und Sozialstruktur in der Post-Corona-Ära stellte Hong Südkoreas Projekt für die koreanische Version des New Deal vor.Der Minister fügte hinzu, dass nicht nur die finanzielle, sondern auch die nichtfinanzielle internationale Kooperation wichtig sei. Neben der Zusammenarbeit für die Finanzierung von Seuchenschutz- und Gesundheitsmaßnahmen sollte auch nach dem Systemaufbau, dem Teilen von Wissen und Technologie, der Verstärkung der Fähigkeiten und kreativen sowie bahnbrechenden Kooperationsmaßnahmen gesucht werden.