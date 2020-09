Außenminister Südkoreas und Vietnams diskutieren über vereinfachtes Einreiseverfahren für Geschäftsleute

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha ist am Freitag in Hanoi mit ihrem vietnamesischen Amtskollegen Pham Binh Minh zu Gesprächen zusammengekommen.Wie verlautete, hätten sich beide Minister über Maßnahmen zur Kooperation im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie, die Entwicklung der strategischen Kooperationspartnerschaft zwischen beiden Ländern sowie die regionale und internationale Lage ausgetauscht. In Bezug auf die Covid-19-Kooperation wurde die Institualisierung eines vereinfachten Einreiseverfahrens (Fasttrack) für Geschäftsleute und weitere Personen, die zu unerlässlichen Zwecken reisen, diskutiert.Kang sprach mit der vietnamesischen Seite auch über Wege zur Kooperation zwischen Südkorea und dem südosatiatischen Staatenbund ASEAN. Vietnam hat dieses Jahr den Vorsitz der ASEAN inne. Sie bat um die Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel.Kang war am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Vietnam eingetroffen. Anschließend stattete sie Premierminister Nguyen Xuan Phuc einen Höflichkeitsbesuch ab. Dabei wurden unter anderem Maßnahmen zur Ankurbelung des Personenaustauschs besprochen.Kang sagte, viele kleine und mittlere Unternehmen in Südkorea hätten geschäftliche Schwierigkeiten, weil sie wegen der langen Quarantäne-Zeit niemanden nach Vietnam schicken könnten.Der Premier antwortete, dass Maßnahmen überprüft würden, damit Geschäftsleute aus Südkorea, einem der wichtigsten Wirtschaftspartner Vietnams, unter noch günstigeren Bedingungen einreisen könnten.