US-Senatoren erwähnen in Gesetzesvorschlag für neue China-Politik Kooperation mit Südkorea

Photo : YONHAP News

In einem von US-Senatoren eingebrachten Gesetzentwurf für eine neue China-Politik ist die Kooperation mit Südkorea erwähnt worden.Laut ausländischen Medien reichten elf Demokraten, einschließlich des demokratischen Minderheitsführers im Senat, Chuck Schumer, am 17. September den Gesetzentwurf „America LEADS“ ein. Darin heißt es, dass die USA ihre diplomatische Strategie gegenüber China erneuern und sich dabei auf die Kooperation mit den Ländern in der indopazifischen Region wie Südkorea, Japan, den Philippinen, Australien, Thailand und Taiwan konzentrieren sollten.Das Gesetz beinhaltet Strategien, um China unter Kontrolle zu halten. Darin ist vorgesehen, 350 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau der US-Wirtschaft einzusetzen und verschiedene Geschäfte zu unterstützen, damit die USA im Wettbewerb mit China nicht in Rückstand geraten.Darin wird auch verlangt, dass die USA ihren starken Willen für die Bewahrung der Sicherheit im indopazifischen Raum bekräftigen und die dortigen Länder zusätzlich unterstützen.Die Republikanische Partei begrüßte den Gesetzesvorschlag. Die Partei hat sich bisher schon dafür eingesetzt, China im Zaum zu halten.