Zweiter Jahrestag der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Am Samstag hat sich die Gemeinsame Erklärung von Pjöngjang vom 19. September zum zweiten Mal gejährt.Mit der Annahme der Erklärung beim innerkoreanischen Gipfel im September 2018 wurden epochale Fortschritte in den Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea erwartet. Die meisten Versprechen zwischen den Staatsführern beider Länder wurden jedoch nicht eingehalten.Die Staatschefs Süd- und Nordkoreas vereinbarten vor zwei Jahren, eine koreanische Halbinsel ohne Krieg zu schaffen. Sie sangen auf dem Berg Baekdu zum Abschluss ihres historischen Treffens gemeinsam das Lied „Arirang“.Seitdem wurde die innerkoreanische Militärübereinkunft vom 19. September zügig umgesetzt, darunter der Abriss von Wachposten-Gebäuden in der demilitarisierten Zone (DMZ) und die Demilitarisierung der gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) an der Grenze.Nach dem ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel im Februar 2019 in Hanoi kam der Tugendkreis von Nordkorea-USA-Gesprächen und innerkoreanischen Gesprächen jedoch zum Stillstand. Nordkorea sprengte dieses Jahr mit Verweis auf anti-nordkoreanische Flugblattaktionen in Südkorea das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong. Der innerkoreanische Dialog wurde eingestellt.Präsident Moon Jae-in betonte am Freitag in einem SNS-Beitrag, dass die innerkoreanischen Vereinbarungen vom 19. September auf jeden Fall umgesetzt werden müssten. Er hoffe, dass die innerkoreanische Uhr wieder ticke.Der neue südkoreanische Verteidigungsminister Suh Wook besuchte am Freitag den Ort, wo beide Koreas gemeinsam nach den Gebeinen von Kriegsgefallenen suchen wollten. Er forderte dabei, die innerkoreanischen Vereinbarungen umzusetzen.Nordkoreas Staatsmedien berichteten nicht über das zweite Jubiläum der innerkoreanischen Erklärung. Nordkorea scheint sich auf die Bewältigung aktuell anstehender Probleme wie die Covid-19-Eindämmung und den Wiederaufbau nach den Flutkatastrophen zu konzentrieren.