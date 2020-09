Treibhausgasemissionen auf unverändertem Niveau erhöhen Hochwasserrisiko

Photo : KBS News

Die Regenzeit in diesem Sommer hat über 50 Tage und somit am bisher längsten angedauert.Laut einer Analyse des Umweltministeriums wird die Hochwassermenge in 30 Jahren im Durchschnitt um 11,8 Prozent zunehmen, sollten die Treibhausgasemissionen auf dem aktuellen Niveau oder höher sein.Im Falle des Flusses Han wird ein leichter Rückgang erwartet, dagegen wird beim Fluss Yeongsan eine Zunahme von mehr als 50 Prozent befürchtet. Im Falle des Seomjin und des Nakdong kann die Menge um fast 30 Prozent zunehmen.Es wurde festgestellt, dass es etwa alle vier Jahre zu Überflutungen an einzelnen Stellen kommen könnte, weil viel Regen in einem kurzen Zeitraum niedergehen würde. Dann könnten Deiche und Staudämme, die für Überflutungen alle 100 Jahre entworfen wurden, dem Hochwasser nicht mehr standhalten.Während der letzten Regenzeit wurden in Namwon und Gwangju jeweils 364 und 462 Millimeter Niederschläge binnen 24 Stunden gemeldet, was der höchsten Menge in 500 Jahren entspreche.Das Umweltministerium bildete ein Team für die Reaktion auf die Hochwassergefahr. Ohne grundlegende Maßnahmen gegen den Klimawandel würden jedoch solche Bemühungen an Grenzen stoßen.