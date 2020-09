Präsident Moon fordert Erklärung des Kriegsendes

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat eine Erklärung des Kriegsendes in Korea gefordert.Eine Erklärung für ein Ende des Koreakriegs würde den Weg zur vollständigen Denuklearisierung und dauerhaftem Frieden auf der koreanischen Halbinsel ebnen, sagte Moon am Dienstag in seiner Videobotschaft zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung.Frieden auf der Halbinsel würde den Frieden in Nordostasien insgesamt sicherstellen und positive Veränderungen für die Weltordnung bringen.Moon bat die internationale Gemeinschaft um Unterstützung, damit beide Koreas durch die Erklärung des Kriegsendes in eine Ära der Versöhnung und des Wohlstands vorstoßen können.Auch schlug das südkoreanische Staatsoberhaupt vor, eine Initiative für die Zusammenarbeit in Nordostasien auf dem Gebiet der Kontrolle von Infektionskrankheiten und der öffentlichen Gesundheit ins Leben zu rufen. Er betonte in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der regionalen Kooperation im Kampf gegen Covid-19. Auch Nordkorea solle sich neben China, Japan, der Mongolei und Südkorea der Initiative anschließen.Ein kollektiver Schutz von Leben und Sicherheit würde für Nordkorea die Grundlage dafür schaffen, seine Sicherheit garantiert zu bekommen, indem es sich auf die internationale Gemeinschaft einlässt.