US-Außenminister will offenbar Anfang Oktober Südkorea besuchen

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo will offenbar Anfang Oktober Südkorea besuchen.Der Minister werde voraussichtlich am 7. Oktober zu einem zweitägigen Besuch eintreffen, teilte eine Regierungsquelle in Seoul am Mittwoch mit.Eine andere Quelle berichtete südkoreanischen Medien, dass Pompeo auch nach Japan reisen werde, um den neuen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga zu treffen.Zurzeit gebe es Gespräche zwischen Seoul und Washington über eine Visite Pompeos. Unter anderem werde über den Umfang der Delegation und den Zeitplan gesprochen.Der Chefdiplomat würde in Seoul voraussichtlich seine Amtskollegin Kang Kyung-wha und Präsident Moon Jae-in treffen.Eine Quelle wurde mit den Worten zitiert, dass ein Treffen mit Nordkoreanern unwahrscheinlich sei. Anlass für einen Besuch seien offenbar die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China. Pompeo wolle sich daher die Unterstützung Südkoreas sichern.Er hatte Südkorea zuletzt im Oktober 2018 besucht.