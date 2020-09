KBS: US-Aufklärungssatellit erfasst SLBM auf nordkoreanischer Werft

Photo : KBS News

Ein US-amerikanischer Aufklärungssatellit hat erstmals eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete (SLBM) auf der nordkoreanischen Werft Sinpo erfasst.KBS erfuhr, dass sich die USA am Mittwoch Satellitenaufnahmen der SLBM und eines Startgeräts für einen Unterwasserstart gesichert hätten. Die Fotos wurden jedoch nicht veröffentlicht.Es ist das erste Mal, dass eine in Entwicklung befindliche SLBM in Nordkorea von einem US-Aufklärungssatelliten registriert wurde.Die US-Behörden stellten jedoch fest, dass es keine konkreten Anzeichen für einen Raketenstart gibt.Die USA gehen davon aus, dass Nordkorea derzeit auf der Werft Sinpo ein U-Boot mit 3.000 Tonnen Verdrängung baut, von dem aus bis zu vier SLBM abgeschossen werden können.Nordkorea hatte seit 2015 mehrmals SLBM-Tests unternommen und im Oktober letzten Jahres erklärt, die neue SLBM vom Typ Pukguksong-3 erfolgreich getestet zu haben.